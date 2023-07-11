أمير تبوك يشيد بدور المرأة في خدمة الحجاج

ثمن أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بمنفذ حالة عمار الأمير فهد بن سلطان، دور المرأة السعودية في خدمة ضيوف الرحمن، وتواجدها ضمن القطاعات العسكرية والأمنية والخدمية، ومجهودات المتطوعات من مختلف الجهات الحكومية، ومن ضمنها إمارة المنطقة، لتقديم أفضل الخدمات في مدينة الحجاج.
ونوه الأمير فهد، خلال حفل تكريم منسوبي القطاعات والأجهزة الحكومية المدنية والعسكرية والمتطوعين والمتطوعات، الذين شاركوا في أعمال الحج بمدينة الحجاج بالمنفذ، بالنجاح الكبير الذي تحقق في موسم حج هذا العام 1444هـ، مؤكداً الاعتزاز بخدمة ضيوف الرحمن؛ وفق توجيهات وتطلعات القيادة التي سخرت كافة الإمكانات لخدمة الحجيج والمعتمرين والزائرين وحرصها على تقديم أرقى الخدمات لهم. وفق “أخبار 24”.
من جهته، أكد قائد القوة الأمنية بمنفذ حالة عمار العقيد خالد الغبان في كلمته نيابة عن المشاركين، أن دعم أمير المنطقة اللامحدود لكافة القطاعات المشاركة كان له الأثر الكبير في رفع جودة الأداء، وتحقيق الأمن والسلامة والراحة لضيوف الرحمن، وتقديم كافة الخدمات اللازمة ورعايتهم منذ لحظة وصولهم للمنفذ، وعند عودتهم كذلك من الأراضي المقدسة.
فيما نوهت شروق بنت صالح في كلمتها نيابة عن المتطوعين؛ بدعم وتوجيهات أمير المنطقة في تمكينهم من العمل التطوعي لخدمة حجاج بيت الله الحرام بالاتساق مع رؤية 2030 وامتداداً للإسهام في خدمة الوطن والمجتمع.