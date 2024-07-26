القادسية يلاقي أولمبياكوس في ثالث ودياته

يخوض فريق الكرة الأول بنادي القادسية ثالث ودياته التحضيرية بمعسكر هولندا، بمواجهة نظيره أولمبياكوس اليوناني في الخامسة والنصف من مساء اليوم الجمعة.
ويعسكر القادسية في هولندا استعدادًا لانطلاق دوري روشن السعودي للمحترفين والذي عاد له مجددًا بعد التتويج بـ “يلو” في الموسم المنقضي.
وكان القادسية قد استهل مبارياته الودية التحضيرية بالخسارة على يد مونشخلادباخ بهدفين مقابل هدف، قبل الفوز على الريان القطري بثنائية. وفق “سبورت 24”.
وعزز القادسية صفوفه بعدة صفقات كبرى على رأسهم الإسباني ناتشو فيرنانديز المُتوج مع منتخب بلاده بلقب يورو 2024، والمهاجم المخضرم أوباميانج الهداف السابق لأرسنال وبرشلونة.