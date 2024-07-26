نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > القادسية يلاقي أولمبياكوس في ثالث ودياته
26/07/2024   6:05 م

القادسية يلاقي أولمبياكوس في ثالث ودياته

+ = -
65

يخوض فريق الكرة الأول بنادي القادسية ثالث ودياته التحضيرية بمعسكر هولندا، بمواجهة نظيره أولمبياكوس اليوناني في الخامسة والنصف من مساء اليوم الجمعة.

ويعسكر القادسية في هولندا استعدادًا لانطلاق دوري روشن السعودي للمحترفين والذي عاد له مجددًا بعد التتويج بـ “يلو” في الموسم المنقضي.

وكان القادسية قد استهل مبارياته الودية التحضيرية بالخسارة على يد مونشخلادباخ بهدفين مقابل هدف، قبل الفوز على الريان القطري بثنائية. وفق “سبورت 24”.

وعزز القادسية صفوفه بعدة صفقات كبرى على رأسهم الإسباني ناتشو فيرنانديز المُتوج مع منتخب بلاده بلقب يورو 2024، والمهاجم المخضرم أوباميانج الهداف السابق لأرسنال وبرشلونة.

القادسية يلاقي أولمبياكوس في ثالث ودياته

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885308303.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com