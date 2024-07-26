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جديد المحليات > منافسة بين الأهلي والاتفاق على خدمات كانسيلو
26/07/2024   6:06 م

منافسة بين الأهلي والاتفاق على خدمات كانسيلو

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يتنافس كل من ناديي الأهلي والاتفاق للحصول على توقيع البرتغالي جواو كانسيلو، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة “سبورت” الإسبانية إن سيتي يرغب في بيع اللاعب خلال الصيف الجاري، في الوقت الذي يرغب برشلونة في استعارته مرة أخرى.

وأشارت الصحيفة إلى أن ناديي الأهلي والاتفاق بإمكانهما دفع المقابل المالي المناسب لمانشستر سيتي الإنجليزي، في ظل رغبتهما في ضم اللاعب.

وشددت على أن الإمكانيات المالية الكبيرة لدوري روشن السعودي في الوقت الحالي قد تُصعب من مهمة برشلونة في ضم اللاعب. وفق “سبورت 24”.

ونجح الظهير الأيمن صاحب الـ 30 عامًا في المساهمة بـ 89 هدفاً خلال مسيرته مع أندية بنفكيا، وبرشلونة، ومانشستر سيتي، وفالينسيا، ويوفنتوس، وبايرن ميونخ.

منافسة بين الأهلي والاتفاق على خدمات كانسيلو

جديد المحليات
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