“90%” من إنتاج الدواجن يتوافق مع “المعايير”

أكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس أحمد العيادة أن 90% من الإنتاج المحلي للدواجن يتوافق مع المعايير والممارسات الزراعية الجيدة “سعودي قاب”، بما يعادل 162 مليار ريال.
وأوضح خلال حفل تكريم 13 شركة دواجن وطنية حصلت على شهادة الممارسات الزراعية الجيدة، أن تحقيق مستهدفات المعايير، يؤكد الوصول إلى مرحلة متقدمة من الاستدامة البيئية والإنتاجية، إلى جانب تحقيق المنافسة العادلة مع المنتجات الأخرى في جميع دول العالم.
من جانبه، أكد رئيس اللجنة الوطنية لمنتجي الدواجن باتحاد الغرف السعودية محمد البلوي، أهمية قطاع الدواجن في استقرار أسواق الأغذية المحلية، من خلال الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وتستهدف مبادرة تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة في المملكة “سعودي قاب”، تحسين العمليات والممارسات الزراعية التي تحقق سلامة وجودة المنتجات النباتية والحيوانية، وزيادة قدرتها التنافسية، وذلك من خلال الحد من استخدام المبيدات الحشرية، وزيادة القدرة الإنتاجية. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن الشركات الـ 13 منحت علامة الجودة “سعودي قاب”، وحظيت بتكريم من وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي.