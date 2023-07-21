تعاوُن بين المملكة وكوريا الجنوبية في التوظيف

وقع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي مع وزير التوظيف والعمل بكوريا الجنوبية لي جونغ سيك، مذكرة تفاهُم لتبادل الخبرات والتعاون في مختلف المجالات المتعلقة بالعمل والتوظيف.
وجرى التوقيع (الجمعة) خلال اجتماع وزراء العمل والتوظيف لمجموعة العشرين المنعقد في مدينة إندور الهندية، وذلك ضمن جهود الوزارة في بناء وتعزيز العلاقات الدولية مع الوزارات النظيرة في دول العالم، وبحث أوجه التعاون الفني الثنائي.
كما ناقش الوزيران الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والعلاقات الإستراتيجية التاريخية بين البلدين، وأكّدا استمرار وتعزيز التعاون المستقبلي بينهما.