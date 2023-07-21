تنافس 15 فريقاً بتحدي فيلم الـ48 ساعة

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، عن تنافس 15 فريقاً في تحدي “صناعة فيلم في 48 ساعة”، الذي يستهدف المواهب الشابة في المملكة الراغبين بدخول عالم الإخراج من المواطنين والمقيمين.
وأوضح أن الفرق الـ15 هي ZENDANAH، وFIGMENTS، وRIGHTERS HOUSE، وASSEMBLY، وJSR، وIRTIJAL، وKASHEEB، وBELONGER، وNEW GEN، وTIME WARP، و6TH GRADE C، وMT. RADWA، وARCHIVE PRODUCTION، وCINEMATIC CREATORS، وSMITHEES.
وقال المهرجان إن التحدي يأتي بدعم من المركز الثقافي الفرنسي، والقنصلية الفرنسية بجدة، والسفارة الفرنسية، ومهرجان البحر الأحمر السينمائي لاكتشاف المواهب غير المعروفة، وتقديمها للجمهور السعودي والعالمي من خلال تدريبهم وتزويدهم بالمعرفة والمهارات والخبرة اللازمة لإنشاء مشاريعهم السينمائية الخاصة. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أنه سيتم اختتام التحدي بعرض الأفلام في شهر أغسطس القادم، واختيار الفريقين الفائزين، على أن يحصل قائد أو قائدة كل فريق على الانتداب للمشاركة في إحدى فعاليات السينما والإخراج بفرنسا في عام 2024م.