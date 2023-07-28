“سلمان للإغاثة” يروي اليمن.. ويُعين موريتانيا

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديريات ميدي وحرض وحيران وعبس بمحافظة حجة، ومخيم الأزهور بمديرية رازح بمحافظة صعدة.
وأوضح المركز، أنه جرى خلال الفترة من 12 – 18 يوليو 2023، في محافظة حجة، ضخ 773 ألف لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 7 ملايين لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وتنفيذ 49 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وتوزيع 197 حقيبة نظافة لدورات المياه.
وفي محافظة صعدة، تم ضخ 70 ألف لتر من المياه الصالحة للشرب، ومثلها للاستخدام، استفاد منها 30 ألف فرد.
كما واصل المركز، توزيع المساعدات الغذائية في موريتانيا، حيث جرى توزيع 17 ألف سلة غذائية في العاصمة نواكشوط، استفاد منها 103 آلاف فرد من الفئات الأكثر احتياجًا. وفق “أخبار 24”.