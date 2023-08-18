“شراكة” مع الهند واليابان بـ”الاقتصاد الرقمي”

وقّع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، اتفاقية تعاون مع الوزير الفيدرالي للسكك الحديدية والاتصالات والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات الهندي أشويني فايشناو، لتعزيز نمو الاقتصاد الرقمي وتحفيز الابتكار.
وتسعى الاتفاقية لبناء الكفاءات لتعزيز نمو الاقتصاد الرقمي من خلال فتح الأسواق الرقمية المشتركة بين البلدين، وتهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات البنية التحتية الرقمية، والصحة الإلكترونية، والتعليم الإلكتروني، وتعزيز الشراكة في مجال البحث والابتكار الرقمي، بما يعزز مكانة المملكة بوصفها مركزًا إقليميًا للتقنية والابتكار.
وتأتي الاتفاقية في ظل ما يحظى به قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة من دعم كبير لمنظومة الاقتصاد الرقمي من القيادة، وترجمة لنتاج جهود البلدين في الدفع بالعلاقات الإستراتيجية في الجانب الاقتصادي لمستويات أعلى.
كما التقى “السواحة”، في اجتماعين منفصلين، وزيرَي الدولة للشؤون الداخلية والاتصالات، ووزير التحوّل الرقمي الياباني كونو تارو، بهدف تعزيز الشراكة والتعاون في مجال الاقتصاد الرقمي بين البلدين، وذلك قبيل الاجتماع الوزاري لمجموعة عمل الاقتصاد الرقمي لـمجموعة العشرين الذي تستضيفه الهند. وفق “أخبار 24”.
ويرأس “السواحة”، وفداً يمثل منظومة الاقتصاد الرقمي والابتكار والفضاء بالمملكة؛ للمشاركة في اجتماع مجموعة العمل الوزارية الخاصة بالاقتصاد الرقمي لمجموعة العشرين في الهند.
وتركز أولويات مجموعة العشرين هذا العام في مجموعة العمل الخاصة بالاقتصاد الرقمي، على 3 ملفات رئيسية تشمل البنية التحتية الرقمية العامة، والأمن في الاقتصاد الرقمي، وتطوير وتنمية المهارات.