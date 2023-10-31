إنفاق 12.3 مليار بـ”أسبوع”

حققت عمليات الشراء بنقاط البيع 12.3 مليار ريال عبر 186.3 مليون عملية، وذلك خلال الفترة من 22 حتى 28 أكتوبر، مقابل 10 مليارات ريال عن الفترة السابقة.
وأوضح البنك المركزي السعودي “ساما”، أن قيمة العمليات في الملابس والأحذية بلغت 741.9 مليون ريال، و345.8 مليون ريال في مواد التشييد والبناء، و107.3 مليون ريال في التعليم، و229.4 مليون ريال في الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، و817 مليون ريال في محطات الوقود، و804.9 مليون ريال في الصحة.
وبلغ قيمة العمليات في الأثاث 278.8 مليون ريال، و311.1 مليون ريال في الفنادق، و124.1 مليون ريال في المنافع العامة، و182.4 مليون ريال في المجوهرات، و1.3 مليار ريال في السلع والخدمات المتنوعة، و259.7 مليون ريال في الترفيه والثقافة، و1.8 مليار ريال في المطاعم والمقاهي، و2.1 مليار ريال في الأطعمة والمشروبات، و108.9 مليون ريال في الاتصالات، و789.3 مليون ريال في النقل، في حين بلغت قيمة العمليات الأخرى 1.8 مليار ريال. وفق “أخبار 24”.
وعلى مستوى المناطق بلغت قيمة نقاط البيع الأسبوعية في الرياض 4.1 مليار ريال، و478.1 مليون ريال في مكة المكرمة، و471.6 مليون ريال في المدينة المنورة، و249.8 مليون ريال في تبوك، و312.5 مليون ريال في حائل، و159.2 مليون ريال في أبها، و290.2 مليون ريال في بريدة، و349 مليون ريال في الخبر، و608.2 مليون ريال في الدمام، و1.5 مليار ريال في جدة، فيما بلغت قيمة عمليات نقاط البيع في المدن الأخرى 3.4 مليار ريال.