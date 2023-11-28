تحذير للآباء من خاصية جديدة بـ”آيفون”

حذرت العديد من وكالات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة، الآباء بشأن خاصية جديدة مضمنة في تحديث “iOS 17” بهواتف “آيفون” يمكن أن تجعل من الصعب تتبع أطفالهم.
وتتيح هذه الخاصية للمستخدمين مشاركة معلومات الاتصال الخاصة بهم بسهولة مع أجهزة أخرى من “أبل”، سواء “آيفون” أو ساعة “أبل”، لكن بعض الخبراء الأمنيين يشعرون بالقلق من أن الميزة يمكن أن يستخدمها الأطفال للهروب من الإشراف الأبوي.
ونصحت شرطة ميدلتاون بولاية أوهايو في منشور على حسابها في “فيسبوك”، الآباء بألا ينسوا تغيير هذه الإعدادات على هاتف أطفالهم للمساعدة على الحفاظ على سلامتهم، كما شارك مكتب عمدة مقاطعة أوكلاند في ميشيغان تحذيرا بشأن هذه الميزة، التي يتم تشغيلها افتراضيا مع التحديث الجديد. وفق “أخبار 24”.
وبحسب خبراء، فإنه يمكن إيقاف تشغيل هذه الميزة، عبر الانتقال إلى “الإعدادات”، ثم “عام”، ثم النقر فوق “AirDrop”، وبعدها تبديل خيار “جلب الأجهزة معا” (Bringing Devices Together) إلى وضع “الإيقاف”.