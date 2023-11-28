“تاسي” أخضر بفضل الطلبات الأخيرة

استطاع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس (تاسي) اليوم (الثلاثاء) أن ينهي جلسة التعاملات في المنطقة الخضراء بفضل طلبات الشراء في الدقائق الأخيرة على الأسهم خصوصاً التي تستحوذ على نسبة ملحوظة من وزن المؤشر مثل أسهم المصارف والاتصالات والمواد الأساسية والطاقة، ليعوض المؤشر خسارته أمس، ويحافظ على موقعه فوق 11 ألف نقطة للجلسة العاشرة على التوالي، صاحب ذلك تراجع في قيمة وكمية الأسهم المتداولة مقارنة بجلسة أمس.
وأنهى مؤشر “تاسي” جلسة اليوم صاعداً إلى مستوى 11100.92 نقطة في مقابل 11080.74 نقطة نهاية جلسة أمس، بزيادة 20.18 نقطة بنسبة 0.18 %، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع 2023 إلى 622 نقطة نسبتها 6 % عند المقارنة بنهاية تعاملات العام 2022 البالغة 10478 نقطة.
أما عن الإجماليات فنجد انخفاضاً في السيولة المتداولة في جلسة اليوم إلى 4.88 بليون ريال في مقابل 5.1 بليون أمس، بانخفاض 4 %، كما تراجعت كمية الأسهم المتداولة 8 % إلى 207 ملايين سهم، في مقابل 226 مليوناً، بينما ارتفع عدد الصفقات المنفذة إلى 422 ألف صفقة، في مقابل 415 ألفاً، بزيادة 2 %.
وأنهى 14 قطاعاً التعاملات مسجلة نمواً إيجابياً في مؤشراتها منها 13 قطاعاً صعدت بنسبة دون 1 %، فيما كان قطاع الرعاية الصحية أبرزها بزيادة 2.35 %، تلاه مؤشر تجزئة السلع الكمالية المرتفع 0.78 %، وبلغت مكاسب مؤشر الاتصالات 0.59 %، وارتفع المواد الأساسية بنسبة 0.24 %، وصعد مؤشر المصارف 0.15 %، فيما سجل مؤشر الطاقة أقل زيادة نسبتها 0.02 %.
استقرت مؤشرات 7 قطاعات في المنطقة الحمراء، أكبرها خسارة مؤشر التطبيقات المتراجع 0.92 %، تلاه مؤشر العقارات الهابط 0.66 %، ثم مؤشر الخدمات الاستهلاكية الخاسر 0.57 %، فيما سجل مؤشر التأمين أقل خسارة نسبتها 0.03 %.
ومن أصل 230 شركة جرى تداول بأسهمها في جلسة اليوم، تراجعت أسعار 103 شركات منها، كان أكبرها خسارة سهم الآمار المتراجع 3.90 %، إلى 113.20 ريال، بينما ارتفعت أسهم 108 شركات أخرى، تصدرها سهم وفرة المرتفع 5.36 %، إلى 41.30 ريال، واستقرت أسهم 19 شركة، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 11.049 تريليون ريال بزيادة قدرها 7.3 بليون بنسبة تراجع 0.07 %. وفق “أخبار 24”.
وعاود مؤشر “نمو” ارتفاعه مجدداً بعد خسارته أمس، إذ ارتفع اليوم بنسبة 1.53 % تعادل 372 نقطة، صعوداً إلى 24631 نقطة، في مقابل 24259 نقطة، فيما سجلت السوق الموازية ارتفاعاً ملحوظاً في السيولة المتداولة نسبته 220 % إلى 47 مليون ريال من تداول 1.31 مليون سهم، نُفذت من خلال 4038 صفقة.