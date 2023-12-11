شهداء الوطن “يعطرون” شوارع الطائف

أطلقت أمانة الطائف أسماء شهداء الواجب على أكثر من 40 شارعاً من شوارع المدينة، وذلك في بادرة وفاء وطنية لتخليد أسماء شهداء الوطن إنفاذاً للتوجيهات السامية بهذا الخصوص، وتم إنجاز تركيب جميع لوحات التسمية بالشوارع.
وقالت الأمانة إنها تستشعر الدور البطولي الذي قدمه شهداء الواجب لأمن وسلامة الوطن الغالي ومواطنيه، مؤكدة أنه تمت تسمية الشوارع بأسماء الشهداء بشكل كامل خلال الفترة الماضية.
وأوضحت أنه روعي في اختيار وتحديد مواقع الشوارع العديد من الاعتبارات والمميزات، خاصة وأنها تحمل أسماء الشهداء الأبطال الذين بذلوا أرواحهم دفاعاً عن الدين والوطن العزيز، وتم تسمية الشوارع في الطائف وعشيرة وسديرة ورضوان والمحاني.
وفق “أخبار 24”.