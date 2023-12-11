تحويل المزارع إلى “نُزل ريفية”

كشفت مصادر مطلعة أن صندوق التنمية السياحي بصدد تصميم وتنفيذ برنامج احتضان متخصص لبناء قدرات أصحاب المزارع المؤهلين لمزاولة أعمال النزل الريفية والضيافة في المدن السياحية الواعدة وتجهيزهم لتأسيس وتطوير مرافق لاستقبال السياح والضيوف وتطبيق ممارسات الضيافة العالمية لضمان تجربة عالية الجودة للضيوف.
ويعتزم الصندوق دعم أصحاب المزارع المؤهلين من خلال تقديم الدعم والإرشاد من قبل خبراء وممارسين في مجال الضيافة السياحية ومساندتهم في بناء شبكة من الشركات الداعمة.
وسيمكن هذا البرنامج المستفيدين من أتمتة أعمالهم والتوجه بشكل أكبر نحو الرقمنة وزيادة إيراداتهم والنمو وخلق وظائف في قطاع الضيافة السياحية مما سيعمل على تعزيز البنية التحتية للمدن والقدرة الاستيعابية للسياحة من خلال زيادة عدد الوحدات السكنية توفرها في المدن الواعدة السياحية. وفق “أخبار 24”.