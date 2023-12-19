“أخضر الناشئين” إلى نهائي “اتحاد غرب آسيا”

تأهل المنتخب السعودي تحت 17 عامًا إلى نهائي بطولة كأس اتحاد غرب آسيا للناشئين بعد فوزه على نظيره العراقي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء، اليوم الإثنين، على استاد السعادة بمدينة صلالة في عمان، ضمن منافسات نصف النهائي.
وكان أخضر “تحت 17 عامًا” تأهل للدور نصف النهائي متصدرًا لمجموعته الثانية والتي ضمّت إلى جانبه منتخبات الإمارات، وسوريا، والأردن.
وضمت قائمة أخضر تحت 17 عاما (27) لاعبًا، أسماؤهم على النحو التالي: محمد العتيبي، فهد الحقباني، موسى آل عيد، أحمد العدواني، مشعل الداود، أحمد مسلم، عبدالعزيز عسيري، جواد الحميدي، ثاري أحمد، مؤيد سليم، يزيد الدوسري، بدر الحربي، ناصر الفيحاني، عبدالرحمن بن جعيدان، وسام البناقي، عبدالعزيز الفواز، سعيد الدوسري، أبو بكر سعيد، عبدالله هزازي، الوليد العوفي، عبدالرحمن سفياني ، حبيب آل انتيف، محمد مدخلي، مختار برناوي، أحمد عشي، عبدالهادي مطري، سالم صالح. وفق “سبورت 24”.