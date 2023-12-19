“مزايا” صحية جديدة لساعة “آبل”

طورت شركة “آبل” مزايا جديدة لساعتها الذكية مرتبطة بالصحة تشمل تتبع ضغط الدم عبر المعصم، واكتشاف حالات انقطاع النفس في أثناء النوم، وذلك استعدادًا لتوفيرها مع الإصدارات القادمة في عام 2024.
وسيكون الإصدار الجديد من الساعة بإمكانه اكتشاف ارتفاع ضغط الدم من خلال القياسات التي تجريها حساسات خاصة على الأوعية الدموية في معصم اليد، وهو ما سيُعد إنجازًا هندسيًا بارزًا للشركة.
الساعة ستكون أيضا قادرة على تنبيه مالكيها في حالة ارتفاع ضغط الدم عن القياسات الطبيعية، حتى يتمكنوا من إبلاغ الطبيب المعالج، لكن لن توفر الساعة في البداية أي قياسات محددة للضغط الانقباضي والانبساطي، كما هو الحال في الأجهزة المتخصصة في قياس ضغط الدم. وفق “أخبار 24”.
وستمكن المزايا الجديدة ساعة آبل أيضا من اكتشاف حالات انقطاع التنفس في أثناء النوم من خلال قياسات النوم وأنماط التنفس، ثم تنبيه المستخدمين في حالة ملاحظة نتائج غير طبيعية.