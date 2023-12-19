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جديد المحليات > الذهب “يتراجع”
19/12/2023   2:16 م

الذهب “يتراجع”

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انخفضت أسعار الذهب في تعاملات محدودة النطاق (الثلاثاء)، مع ترقب المستثمرين مزيدا من البيانات الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع والتي قد تلقي الضوء على توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2024.49 دولار للأوقية، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 2038 دولارا، بينما ارتفعت الفضة 0.3% إلى 23.84 دولار للأوقية، فيما هبط البلاتين 0.2% إلى 943.39 دولار واستقر البلاديوم عند 1181.98 دولار.

يأتي ذلك فيما ينتظر المستثمرون عددا كبيرا من البيانات الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع، بما في ذلك تقرير مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر نوفمبر والمقرر صدوره (الجمعة)، وهو المقياس المفضل لدى البنك المركزي للتضخم الأساسي. وفق “أخبار 24”.

وكان رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول، قد قال الأسبوع الماضي إن التشديد التاريخي للسياسة النقدية من المرجح أن ينتهي مع انخفاض التضخم بشكل أسرع من المتوقع وظهور مناقشات بشأن تخفيض تكاليف الاقتراض.

الذهب “يتراجع”

جديد المحليات
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