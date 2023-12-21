بـ”مليار”.. استثمار عقاري بـ”منطقة الفنون”

وقّعت مؤسسة المسار الرياضي مع كلٍ من شركة أجدان للتطوير العقاري، وشركة البلاد المالية، اتفاقيةً لتأسيس صندوق استثمار عقاري خاص بقيمة مليار ريال، بهدف إقامة مشروع متعدد الاستخدامات لتطوير منطقة الفنون.
ويمتد المشروع على مساحة 20 ألف متر مربع ضمن مشروع المسار الرياضي الواقع على طريق الأمير محمد بن سلمان، وسيتضمن مسطحات بناء تبلغ نحو 120 ألف متر مربع بإجمالي مساحات تأجيرية تتجاوز 60 ألف متر مربع مما يوفر تجربة حيوية للسكان والزوار على حد سواء.
ويستهدف المشروع بناء مجموعة متنوعة من المنشآت السكنية والمكتبية والتجارية والترفيهية التي سيتم تنفيذها وفقًا للكود العمراني للمسار الرياضي المستمد من مبادئ العمارة السلمانية.
ومن المقرر أن تكون “شركة المسار الرياضي للتطوير والاستثمار العقاري” شريكاً رئيسياً في الصندوق ، فيما ستقوم “شركة أجدان للتطوير العقاري” بأعمال التطوير العقاري للمشروع، إضافة إلى انضمامها كمستثمر مشارك في الصندوق، وستتولى “شركة البلاد المالية” مهام إدارة الصندوق.
وقالت الرئيس التنفيذي لمؤسسة المسار الرياضي جين ماكجيفرن: إن هذه الشراكة الإستراتيجية، تُعَدّ خُطوة مهمة لتعزيز تقدم العاصمة الرياض في مجال التطوير الحضري، لافتة إلى أنه سيتم تزويد منطقة الفنون بمرافق تتميز بمقاييس عالمية.
بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لشركة أجدان للتطوير العقاري المهندس محمد العتيبي، أن نوعية المشروع المتفردة ستسهم في الاستجابة للطلب المتزايد من المشاريع النوعية التكاملية والمرتبطة بجودة الحياة وخلق مجتمعات فريدة ومتكاملة.
من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي لشركة البلاد المالية زيد المفرح، أن هذا الصندوق يعد خطوة مهمة في رحلة مشاريع مدينة الرياض بشكل عام – ومشروع “المسار الرياضي ” بشكل خاص -، التي تسعى من خلالها لأن تصبح واحدة من أفضل 10 اقتصاديات مدن في العالم. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن منطقة الفنون إحدى المناطق الثماني في مشروع المسار الرياضي الواقعة على طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز مع تقاطع الأمير تركي بن عبدالعزيز الأول، والتي تمتد على مساحة تبلغ 184 ألف متر مربع.
ويعد مشروع “المسار الرياضي” أحد المشاريع الكبرى لمدينة الرياض، التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين، ويحظى بمتابعة واهتمام من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ويمتد المشروع بطول يتجاوز 135 كيلومترًا.