إطلاق جميلات الصحراء بمحمية “الملك خالد”

أطلقت هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية 56 كائنًا مهددًا بالانقراض في محمية الملك خالد لاستعادة التوازن البيئي، وذلك بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.
وضمت الكائنات الفطرية 10 من المها العربي و30 من غزال الريم و6 من غزال الإدمي و10 من طيور الحبارى.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة طلال الحريقي، أنه تم تثبيت أطواق تتبُّع على عددٍ من الكائنات الفطرية التي جرى إطلاقها، وتعمل بالطاقة الشمسية لتنقل حركة سير الكائنات الفطرية عبر الأقمار الصناعية مما يتيح للمختصين معرفة أنماط حركة الكائنات الفطرية ودراسة سلوكها وتكيفها مع البيئة الطبيعية، وتحليل المقومات البيئية والمهددات التي تواجهها الحيوانات البرية والحد منها باستخدام التقنيات الحديثة. وفق “أخبار 24”.
من جانبه رحّب الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية محمد علي قربان بهذا المشروع الحيوي، مؤكداً أن برامج الإطلاق التي يعمل عليها المركز تهدف إلى إكثار وإعادة الأنواع المحلية المهددة بالانقراض إلى بيئاتها الطبيعية.