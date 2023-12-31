“مليار ريال” حجم التبادل التجاري عبر “منفذ عرعر”

بلغت قيمة حركة التجارة عبر المنافذ البرية بالمملكة في العام الماضي 145.8 مليار ريال، فيما بلغ نصيب منفذ جديدة عرعر منها نحو المليار ريال.
وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بعرعر، أحمد السويلم، إن المملكة والعراق تعدان قوتين اقتصاديتين ذواتي تأثير كبير في الاقتصاد العالمي، ويتطلع المسؤولون في البلدين؛ لفتح آفاق جديدة من التعاون التجاري والاستثماري فيما بينهما بما يدعم ويعزز المكانة الاقتصادية.
وأوضح “السويلم” أنه منذ افتتاح منفذ جديدة عرعر ارتفعت آفاق الاستثمارات المشتركة، حيث أدى إلى انسيابية حركة التجارة بين الدولتين الشقيقتين، مشيرًا إلى تطور حركة التجارة عبر المنفذ بشكل متنامٍ منذ عام 2020م وحتى عام 2022م .
ولفت إلى أن كمية الصادرات قفزت من 1.2 ألف طن إلى 272.6 ألف طن عام 2022م، مشيدًا بتنامي الاستثمارات المشتركة بين البلدين حيث من المتوقع ضخ استثمارات سعودية بالقطاع الزراعي العراقي بعد عرض وزير الزراعة العراقي مليون هكتار للاستثمار الزراعي لرؤوس الأموال السعودية تتوفر فيها جميع الخدمات المطلوبة. وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أن استكمال البنية التحتية للمنطقة اللوجستية بالمنفذ سوف يسهم في رفع حجم التبادل التجاري بين المملكة والعراق، ويسهم في ارتفاع الاستثمارات بمنطقة الحدود الشمالية.