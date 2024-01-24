استحداث “3 مدارس” بمدينة الأمير محمد بن سلمان

كشف الرئيس التنفيذي لمدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية ديفيد هنري، عن استحداث 3 مدارس بالمدينة قبل افتتاحها بنهاية العام المقبل 2025.
وأوضح هنري في جلسة بعنوان “جلسة حضرية شاملة” في منتدى مستقبل العقار، أن المؤسسة ستركز على تأسيس مدارس مسك على طراز عالمي؛ لأن التعليم هو العمود الفقري لأي دولة في العالم، معتبرًا أن الثورة القادمة هي الثورة المعرفية في هذه المدن الذكية المعرفية.
وأكد أن ولي العهد وجّه بأن تكون المدينة ذكية قائمة على الذكاء الاصطناعي، مبينا أن جميع موظفي المؤسسة سينتقلون إلى المدينة وعددهم نحو 2000 موظف، وسيتم قبول أكثر من 4 آلاف طالب وطالبة وسيتشكل في المدينة مجتمع من طلبة المدارس وذويهم.
وأشار إلى دور برامج مؤسسة مسك لتوعية الأطفال والشباب وتنمية ثقافتهم، مسلطًا الضوء على برامج ريادة الأعمال والتدريب والفنون، إضافة إلى إنشاء مدارس الطبخ بالتعاون مع وزارة الثقافة لتعليم فنون الطهي، مبينا أن توعية الشباب بكافة المجالات الثقافية أمر هام جدًا، مضيفا أن تعليم الأطفال في المدينة من عمر 5 سنوات، حيث نقدم تعليما وفق أعلى المستويات.
وذكر أن التنقل داخل المدينة سيكون عبر الحافلات والدراجات بطريقة سلسلة دون الحاجة إلى مركبة خاصة، حيث يمكن أن يقوم الشخص برحلته خلال 15 دقيقة، كما سيربط مشروع المترو المدينة مع القدية، والمنطقة الحضرية سترتبط بالمناطق المجاورة عبر الحافلات، مضيفا: “أولويتنا أن كل المشاريع ستكون لديها فروع في المدينة وهناك الكثير من الأعمال ستنتقل من الرياض إليها”. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى إنشاء ميادين لممارسة الرياضة، وملاعب، وعدد من البرامج لاحتضان الشباب، وتوفير البيئة المناسبة للزوار الدوليين والشركات العالميين.
وأبان أن حرم ولي العهد، الأميرة سارة بنت مشهور، ستكون مسؤولة عن أحد المشاريع باستخدام التقنية للأطفال.