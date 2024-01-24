“مواقف” ذكية للسيارات بـ”الرياض”

خطت أمانة منطقة الرياض أولى خطوات إنشاء مواقف ذكية للسيارات في العاصمة، وذلك بتوقيع عقد لمشروع إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة المواقف العامة للسيارات في مدينة الرياض للمرحلة الأولى من المخطط العام للمواقف العامة للمركبات ومدته 10 سنوات.
ويحتوي المشروع الذي وقعته شركة ريمات الرياض للتنمية، الذراع التنموية لأمانة منطقة الرياض والمُمكّن الاستراتيجي للقطاع الخاص، مع مع solutions by stc، الشركة الرائدة في تقديم خدمات التحول الرقمي في المملكة، التي تقود تحالفًا محليًا وعالميًا مع أحد أكبر مشغلي مواقف السيارات في العالم، على 24 ألف موقف على الشوارع العامة والتجارية وما يتجاوز 140 ألف موقف مدار في الأحياء السكنية للحد من تسرب السيارات للأحياء المجاورة للشوارع والمحاور التجارية؛ وذلك لضمان راحة ساكنيها، والحد من الوقوف العشوائي داخل الأحياء.
ويشمل نطاق العمل توفير خدمات الرقابة والإدارة لهذه المواقف لضمان تطبيق معايير الأمن والسلامة والالتزام بالتعليمات والإرشادات الخاصة بهذه المواقف، وتوظيف أحدث التقنيات الرقمية وأفضل الممارسات التشغيلية العالمية للإسهام في تحسين المشهد الحضري لمدينة الرياض، وتطوير التجربة العامة لساكنيها وزائريها، من خلال إنشاء وتطوير وإدارة وتشغيل خدمات المواقف العامة الذكية للسيارات من خلال تطبيق عناصر المدن الذكية، وتبني التقنيات الحديثة، وتهيئة البنية التحتية الخاصة بذلك.
وأكَّد أمين الرياض رئيس مجلس إدارة شركة ريمات الرياض للتنمية، الأمير فيصل بن عياف، أن هذه الخطوة التنظيمية ضمن استراتيجية أمانة الرياض من خلال ذراعها التنموية شركة “ريمات الرياض للتنمية” والمُعلنة سابقًا، ستشكّل نقلة نوعية في تنظيم وإدارة مواقف السيارات في المواقع الحيوية، إضافة إلى الإسهام في الحد من الوقوف العشوائي في الشوارع التجارية، ومنع تسرب السيارات إلى الأحياء السكنية المجاورة لها، وتحسين المشهد الحضري لعاصمة المملكة، ورفع مستوى جودة الحياة وانسيابية الحركة لساكني وزائري منطقة الرياض.
من جهته أوضح الرئيس التنفيذي لشركة ريمات الرياض للتنمية عبدالله أبوداود، أن هذا العقد يمثل المرحلة الأولى من مشروع متكامل؛ يهدف لتنظيم المواقف العامة للسيارات في الرياض وتنفيذ استراتيجية أمانة المنطقة التي ستشمل بناء وتطوير البنية التحتية للمواقف العامة للسيارات، من خلال إنشاء المواقف وتحسين الأرصفة وتوفير مسارات للمشاة، لافتًا إلى أن المشروع يعكس التزام الشركة بتحقيق تنمية مستدامة وتطورات محورية في الخدمات البلدية بالرياض، للإسهام في تعزيز الأثر الاجتماعي والتنموي لمشاريعها في المدينة.
بدوره أشار الرئيس التنفيذي لشركة solutions by stc عمر النعماني، إلى أن الشراكة مع “ريمات الرياض للتنمية” ستمكن من توسيع نطاق الأعمال والإسهام في تطوير وتحديث تجربة الخدمات العامة، ولضمان تقديم أفضل الحلول الذكية والتشغيلية لمواقف مدينة الرياض، ولذلك حرصنا على تأسيس تحالف عالمي مع إحدى أكبر الشركات على مستوى العالم في مجال تشغيل المواقف وإدارتها.
يذكر أن أنظمة إدارة المواقف العامة الذكية للسيارات تعتمد على استخدامات التقنية الحديثة، وأجهزة الاستشعار الذكية، وتطبيقات الجوال، وتحليل أنماط الاستخدام، ومعدلات الإشغال والمساعدة على تخطيط البنية التحتية المستقبلية، وتطوير سياسات التشغيل والاستخدام. وفق “أخبار 24”.
ومن المتوقع أن يترتب على تنفيذ مشروع المواقف العامة الذكية للسيارات العديد من المكاسب المباشرة وغير المباشرة من ضمنها الحد من وقوف السيارات العشوائي على الطرق العامة وضمان انسياب الحركة المرورية وتخفيف مناطق الازدحام، مما سيسهم على المدى المتوسط والطويل في تحسين المظهر الحضري للعاصمة الرياض، والتقليل من الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة الحياة.