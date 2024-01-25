تفعيل جولات طائرات “الجايروكبتر” السياحية بالمدينة

وقعت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، اتفاقيات نوعية تهدف لإثراء تجربة زوار المدينة المنورة، إضافةً إلى تفعيل والترويج لجولات طائرات “الجايروكبتر” السياحية في المدينة، على هامش مشاركتها في النسخة الثانية من “مُلتقى السياحة السعودي”.
وانطلقت أعمال الملتقى، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، من 22 إلى 24 يناير الجاري، تحت شعار “تجربة رائعة لاستكشافها”.
وتهدف الهيئة، ممثلة بمكتب تنمية الوجهة بالهيئة، خلال مشاركتها في الملتقى إلى إبراز البُعد التاريخي والإسلامي والثقافي الثري للمدينة المنورة أمام الزوار من مختلف بلدان العالم، وتعريفهم بالتجارب السياحية التي تتميز بها المدينة، وبناء الشراكات الاستراتيجية مع الجهات ذات العلاقة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.
وكانت الاتفاقية الأولى مع “شركة كريم”، وشملت إطلاق خدمة “جولات المدينة المنورة”؛ وهي تجربة مصممة خصيصًا لزيارة أهم 12 موقعًا تاريخيًا وثقافياً، بالمدينة المنورة. وفق “أخبار 24”.
فيما وقعت الاتفاقية الثانية مع شركة «كروز السعودية»، إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة؛ وتهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية في المجال السياحي بمنطقة المدينة المنورة التاريخية، وتعزيز وتسهيل الوصول إلى المدينة وإثراء تجربة الزوار، إضافةً إلى توفير فرص العمل، ودعم مستهدفات المملكة في استقبال 150 مليون زائر سياحي بحلول عام 2030.
كما أسهم المكتب، في الربط بين عدد من الشركات الوطنية المختصة في الطيران بهدف التفعيل والترويج لجولات طائرات “الجايروكبتر” السياحية في المدينة، والتي تعد تجربة فريدة من نوعها ومستحدثة على مستوى المنطقة؛ لجذب السياح والمهتمين بتجربة الطيران، كجزء من دوره في تطوير المنتجات السياحية النوعية، من خلال جذب الشركات العاملة في القطاع السياحي وربطها بشركات الترويج السياحي؛ لدفع عجلة الاستثمار في المنطقة وتوفير تجربة ثرية ومميزة لزوار المدينة المنورة.
يذكر أن مكتب تنمية الوجهة بهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، يعمل على تعزيز البُعد التاريخي والحضاري والثقافي للمدينة، وتقديم تجربة فريدة وشمولية وغنية لساكنيها ولكلِّ من يقصدها من الزوار من مختلف أنحاء العالم بجودة نوعية، تحقق الاستدامة للمنطقة، بما يجعل من المدينة وجهة سفر استثنائية بمعايير جودة عالمية.