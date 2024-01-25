“إلحاق” 110 آلاف ضماني بـ”سوق العمل”

نجح برنامج تمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي الذي تُنفذه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في تمكين 110 آلاف مستفيدٍ من الضمان الاجتماعي للالتحاق بسوق العمل خلال 2023، وذلك عبر مجموعة من الخدمات المقدمة، تتضمن الفرص الوظيفية والتدريبية، إضافة للخدمات الداعمة للمشاريع الإنتاجية والريادية؛ بهدف تحسين ظروف المستفيدين المعيشية والاقتصادية وتحويلهم من الرعوية إلى الإنتاج والاستقلال المادي.
وأوضحت الوزارة أن قائمة المُمكنين بلغت أكثر من 92 ألف مستفيدٍ في مسار التوظيف، وتمكين 18 ألف مستفيد تقريبًا في مختلف مناطق المملكة في المسار الاقتصادي، بتقديم الدعم المالي وغير المالي لمشاريعهم الإنتاجية وأعمالهم الريادية، حيث عملت على تقديم مجموعة من المحفزات التي تُمكن المستفيدين من بدء مشاريعهم الخاصة.
ونوهت الوزارة إلى أنها تعاونت مع بنك التنمية الاجتماعية بعقد العديد من الاجتماعات وورش العمل التي أسفرت عن تقديم قروض ميسرة للمستفيدين، لبدء مشاريعهم واستثماراتهم في سوق العمل، بالإضافة إلى التدريب والتأهيل والمتابعة الفنية للمشروع، فيما يقدم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) حزمة أخرى من المحفزات للمستفيدين من الضمان الاجتماعي للبدء بمشاريعهم الخاصة.
واشتملت الدورات التدريبية على عدة عناوين منوعة مثل: دورة تأسيس المشاريع الإنتاجية، ودراسة الجدوى والفاعلية في سوق العمل، واستثمار فرص سوق العمل، وإعداد خطط العمل لرواد الأعمال، وأساسيات ابتكار المشاريع، واستراتيجيات نمو المشاريع، إضافة إلى مجموعة من الدورات المختصة باللوائح التجارية والدورات المحاسبية، والدورات المختصة بالقيادة والتطوير في المشروعات التجارية. وفق “أخبار 24”.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تتولى، بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) والجهات ذات العلاقة، إعداد خطة تأهيل لكل مستفيد قابل للتأهيل وفقًا لما تحدده اللائحة من شروط السن والمؤهلات واللياقة الطبية ونحوها، وتقديم خدمات البحث عن عمل لكل مستفيد قادر على العمل، والمتابعة المستمرة للمستفيد القابل للتأهيل والمستفيد القادر على العمل؛ للتحقق من مدى تأهيلهم وفقًا للخطة، ومدى جدية القادر على العمل في بحثه عن عمل وقبوله عروض العمل والتدريب المناسبة.