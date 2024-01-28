“القادسية” تُسير حافلات لـ”مساندة الأخضر”

أعلنت إدارة نادي القادسية عن تسيير 5 حافلات من الخبر إلى الدوحة لمؤازرة المنتخب السعودي في مواجهة كوريا الجنوبية التي ستقام الثلاثاء المقبل على ملعب المدينة التعليمية، وذلك ضمن مباريات دور الـ 16 بكأس أمم آسيا التي تقام بالعاصمة القطرية الدوحة.
ويأتي تسيير القادسية للحافلات لتقل الجماهير السعودية الراغبة في حضور المواجهة، ومؤازرة وتشجيع الصقور الخضر لتخطي عقبة دور الـ 16 وحسم بطاقة ربع النهائي. وفق “سبورت 24”.
ويستعد الأخضر السعودي لمواجهة كوريا الجنوبية، على صعيد منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس آسيا 2023.