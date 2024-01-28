“The Last Dance” تخطف الأنظار بـ”كأس موسم الرياض”

يترقب عُشاقُ ومُحبو كرة القدم، انطلاقة منافسات بطولة كأس موسم الرياض “الاثنين” المقبل، والتي يشارك فيها ناديَا الهلال والنصر بمشاركة العديد من نجوم اللعبة العالميين، إلى جانب فريق إنتر ميامي الأمريكي، بقيادة نجمه الأرجنتيني لونيل ميسي.
وستكون ضربة بداية البطولة، بلقاء يجمع إنتر ميامي، حامل لقب كأس الدوري الأمريكي لكرة القدم، وفريق الهلال الذي يتربع حاليًّا على صدارة دوري روشن السعودي للمحترفين لهذا العام، وذلك بملعب استاد المملكة أرينا مساء “الاثنين 29 يناير”.
وفي مباراته الثانية “الخميس 1 فبراير”، سيواجه إنتر ميامي، فريق النصر في لقاء أطلق عليه “The Last Dance” ..”الرقصة الأخيرة” حيث سيتواجه نجوم كرة القدم الأسطوريان “كريستيانو رونالدو” قائد فريق النصر، و”ليونيل ميسي” قائد فريق إنتر ميامي وجها لوجه مرة أخرى بعد آخِر لقاء جمع بينهما في كأس موسم الرياض الماضي.
وتُختتم فعاليات البطولة “الخميس 8 فبراير” المقبل بديربي الرياض بين الهلال والنصر، حيث سيُتوج الفريق الذي يجمع أكبر عدد من النقاط بكأس البطولة.
وإلى جانب الأسطورة ميسي الحائز على جائزة الكرة الذهبية 8 مرات، يضم فريق إنتر ميامي زميليه السابقين في فريق برشلونة جوردي ألبا، وسيرجيو بوسكيتس، وهم الذين فازوا معًا كثلاثي بـ5 ألقاب في الدوري الإسباني، و5 ألقاب في كأس الملك، بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر، وكأس العالم للأندية عام 2015، خلال 9 مواسم في الكامب نو، قبل أن يجتمعوا مرة أخرى في ميامي الصيف الماضي.
ويُنتظَر أن تشهد مباريات كأس موسم الرياض منافسة قوية بين لاعبي الدوري السعودي للمحترفين، حيث يقود فريق النصر قائد منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو، وهداف دوري روشن، والفائز بدوري أبطال أوروبا 5 مرات، بالإضافة إلى نجم إنتر ميلان السابق بروزوفيتش. وفق “سبورت 24”.
كما يضم فريق الهلال، مجموعة من النجوم بقيادة نجم لاتسيو السابق سافيتش، والمهاجم المرعب ميتروفيتش لاعب فولهام السابق، والذي يحتل المرتبة الثانية بعد رونالدو في ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، والبرازيلي مالكوم.