“كروز السعودية” تعزز السياحة بـ”المدينة المنورة”

وقَّعت شركة “كروز السعودية”، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، مع هيئة تطوير المدينة المنورة، مذكرة تفاهم برؤية مشتركة لتعزيز التنمية الاقتصادية في المجال السياحي بالمدينة المنورة.
ويهدف التعاون، إلى إثراء تجربة الزوار، إضافةً إلى توفير فرص العمل، وتطوير المرافق، وتعزيز النمو الاقتصادي المحلي، إلى جانب دعم مستهدفات المملكة في استقبال 150 مليون زائر سياحي بحلول عام 2030.
وُقّعت المذكرة ضمن فعاليات “الملتقى السياحي السعودي” بالرياض، ويملك كل من هيئة تطوير المدينة وكروز السعودية رؤية موحدة تهدف إلى تعزيز وتسهيل الوصول إلى المدينة المنورة وإثراء تجربة الزوار، وكذلك تطوير المنطقة وتوسعة المرافق لاستقبال أعداد أكبر من السياح.
وتتميز المدينة المنورة بتراثها الثقافي العريق، وهي ثاني مدينة مقدسة في الإسلام، ومن أبرز معالمها المسجد النبوي الشريف وقبته الخضراء، بالإضافة إلى مواقع تاريخية أخرى مثل بئر غرس وجبل أحد والمعالم الطبيعية من مزارع ووديان.وفق “أخبار 24”.
كما تزخر بالعديد من المعالم المتنوعة الغنية التي لم تُكتشف بعد، بما في ذلك السواحل الفريدة لمدينة ينبع، وستقوم “كروز السعودية” بتسهيل زيارة ركاب السفن السياحية (الكروز) لمنطقة المدينة عبر البحر الأحمر.
من جانبه قال المدير التنفيذي للتجارب السياحية في “كروز السعودية” مشهور باعشن، إن المدينة المنورة تتميز بتاريخها وثقافتها العريقة، وتُعد وجهة مثالية للسياح الراغبين في استكشاف التراث السعودي الأصيل، وتعكس المذكرة التزامنا في استعراض أبرز المواقع الأثرية بالمملكة من خلال مجموعة متكاملة من التجارب السياحية.