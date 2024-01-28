“تاسي” أخضر بدعم رئيسي من “المصارف”

عاود المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية ارتفاعه في جلسة مطلع الأسبوع الذي جاء بعد تراجعه جلسة الخميس الماضي، ليحافظ على موقعه فوق 12 ألف نقطة للجلسة السادسة على التوالي بدعم من ارتفاع 57 % من أسهم الشركات المدرجة في السوق أبرزها أسهم المصارف، بينما سجلت السوق تراجعاً محدوداً في معدلات الأداء مقارنة بجلسة الخميس الماضي.
وأنهى مؤشر “تاسي” جلسة اليوم صاعداً إلى مستوى 12264.17 نقطة في مقابل 12161.56 نقطة الخميس الماضي، بزيادة 102.61 نقطة بارتفاع 0.84 %، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع 2024 إلى 297 نقطة نسبتها 2.48 % عند المقارنة بنهاية تعاملات العام الماضي.
أما عن الإجماليات، فنجد انخفاضاً في السيولة المتداولة بنسبة 4 % إلى 7 بلايين ريال، في مقابل 7.2 بليون يوم الخميس، وانخفضت الكمية المتداولة 18 % إلى 261 مليون سهم، في مقابل 319 مليوناً لليوم السابق، بينما ارتفع عدد الصفقات المنفذة 0.20 % إلى 430 ألف صفقة، انخفض معها متوسط الصفقة إلى 607 أسهم بنسبة 18 %.
واستقر 14 قطاعاً من السوق في المنطقة الخضراء، منها 4 قطاعات تخطت مكاسبها نسبة 1 % ، أكبرها صعوداً مؤشر المصارف بارتفاع 2.15 %، تلاه مؤشر الخدمات التجارية الصاعد 1.56 %، ثم مؤشر النقل المرتفع 1.37 %، ثم إنتاج الأغذية بزيادة 1.27%.
وفي الجهة المقابلة مؤشرات 7 قطاعات، أكبرها خسارة مؤشر الاتصالات الهابط 0.91 %، تلاه مؤشر العقارات الخاسر 0.85 %، ثم مؤشر الأدوية المتراجع 0.74 %، فيما فقد قطاع الطاقة 0.44 % من قيمته.وفق “أخبار 24”.
وطاول الصعود أسهم 132 شركة من أصل 231 شركة جرى تداول أسهمها اليوم، أبرزها الجزيرة ريت المرتفع 10 % وصولاً إلى 18.10 ريال، بينما انخفضت أسعار أسهم 80 شركة، واستقرت أسهم 9 شركات مقارنة بأسعارها نهاية جلسة الخميس، ما أدى إلى انخفاض القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 10.99 تريليون ريال بخسارة قدرها 9.4 بليون بنسبة 0.09 %.
وبالنظر إلى أداء السوق الموازية فنجد انخفاض مؤشرها (نمو حد أعلى) بنسبة 0.90 % تعادل 228 نقطة، انخفاضاً إلى مستوى 25021 نقطة، جاءت من تداول 917 ألف سهم، قيمتها 14 مليون ريال في مقابل 24 مليوناً بتراجع 41 %، نفذت من خلال 2096 صفقة بانخفاض 16 % عن جلسة اليوم السابق.