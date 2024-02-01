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01/02/2024   8:39 ص

“طبق كوري” يقي من “السمنة”

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كشفت دراسة حديثة أجريت بمركز “هيكسا” لأمراض السمنة بكوريا الجنوبية، أن تناول 3 حصص يومية من طبق “الكيمتشي” التقليدي يقلل من خطر الإصابة بالسمنة بشكل عام.

وجاءت هذه النتائج، وفقاً لمجلة “BMJ Open” العلمية، بعد تحليل بيانات نحو 116 ألف شخص بمتوسط عمر 51 عامًا، وشملت أصناف الكيمتشي التي تمت دراستها بايتشو (كيمتشي الملفوف)، وكاكدوغي (كيمتشي الفجل)، وناباك ودونجتشيمي (الكيمتشي المائي)، والخردل (الكيمتشي الأخضر).

ويتكوّن الكيمتشي من الملفوف والفجل المملح والمخمر، وكلاهما غني بالألياف الغذائية وبكتيريا حمض اللاكتيك المعززة للميكروبيوم والفيتامينات والبوليفينول، ويستخدم عادةً في الوقاية من انتفاخات الحجاب الحاجز لدى الرجال والنساء. وفق “أخبار 24”.

“طبق كوري” يقي من “السمنة”

طب وتداوي
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