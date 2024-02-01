“الكيتامين” يعالج “الاكتئاب”

قدّمت دراسة حديثة أجريت بجامعة “ميتشغان” الأمريكية، أدلة إضافية على أن حقن الكيتامين التي تستخدم عادةً في التخدير فعالة في علاج الأشكال الحادة من الاكتئاب.
وأوضحت الدراسة المنشورة بدورية “Affective Disorders” العلمية، أن الكيتامين الوريدي وهو مضاد قوي لميثيل حمض الأسبارتيك (NMDA)، أظهر نتائج واعدة في العديد من التجارب الخاضعة للرقابة، حيث يتميز بتأثيره السريع وقدرته على الحد من تفكير المصابين بالانتحار.
وتوقّع الباحثون أن الكيتامين سيكون علاجًا قياسيًا وفعالًا للغاية للأشخاص الذين لا يستجيبون لمضادات الاكتئاب التقليدية، حيث أظهرت النتائج تحسّن 53% من المصابين المشاركين بالدراسة بعد أقل من أسبوعين. وفق “أخبار 24”.