“سلمان للإغاثة”.. عطاء بـ3 دول

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في مديريتَيْ سيئون والمكلا بمحافظة حضرموت اليمنيتين، نشاطَيْ توفير الحقيبة المدرسية وتسليم الكفالات التعليمية والمعيشية والصحية.
وأوضح المركز أن ذلك يأتي ضمن المرحلة الثانية من مشروع كفالة الأيتام، ويستفيد من المشروع 150 يتيمًا بواقع 50 أسرة، ويهدف المشروع إلى دعم فئة الأيتام في محافظات عدن، ومأرب، والمهرة، ولحج، وحضرموت، وتعز، والحديدة، والجوف، وتمكين 440 أسرة معيلة، وتمكين الأيتام من الالتحاق بالعملية التعليمية.
من جهة أخرى، وزع المركز، 350 سلة غذائية في مديرية كوشته بولاية ننجرهار في أفغانستان، استفاد منها 2.100 فرد، وذلك ضمن مشروع دعم الأفغان العائدين من باكستان إلى بلادهم، وذلك في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لدعم الأمن الغذائي في الدول ذات الاحتياج حول العالم.
في السياق نفسه، زار الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الخميس، جمهورية كازاخستان لدراسة الاحتياج الإنساني وتنفيذ برامج طبية تطوعية هناك، وبحث سبل تعزيز التعاون الطبي والإغاثي بين البلدين. وفق “أخبار 24”.
وأعرب الفريق عن التزام المملكة بتقديم الدعم الطبي والإنساني للدول الشريكة، وذلك ضمن إطار جهود المركز لتقديم العون للمحتاجين في مختلف أنحاء العالم.