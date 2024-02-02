“9 جوائز” لطلاب المملكة بـ”تايسف”

حقّق طلاب وطالبات المملكة 9 جوائز كبرى وجوائز خاصة في منافسات المعرض الدولي العلمي “تايسف 2024” ، المقام في العاصمة التايوانية تايبيه خلال الفترة من 28 يناير إلى 2 فبراير، مسجلين مراكز متقدمة في تنافُسهم مع أكثر من 600 طالب وطالبة من 27 دولة من طلبة التعليم العام بالمرحلتين المتوسطة والثانوية.
وفاز طلبة المملكة بـ 7 جوائز كبرى بحصولهم على مراكز متقدمة من الثاني إلى الرابع في مجالات الهندسة، والهندسة البيئية، والطب والحياة، والكيمياء وعلوم الأرض والبيئة، إضافة إلى جائزتين خاصتين بالإنجاز في مجالَي الفيزياء والفلك، وفي علوم الحاسب.
وحققت الطالبة كادي جمال البوعبيد من مدارس الأنجال بإدارة تعليم الأحساء المركز الثاني في مجال الهندسة، والطالبة غلا المعبدي من الثانوية الخامسة بتعليم جازان المركز الثاني في الهندسة، والطالبة يارا الوادعي من مدارس منارات الرياض بتعليم الرياض المركز الثالث في الهندسة، وكذلك الطالبة أريج القرني من مدارس البتول بتعليم مكة المركز الثالث في الطب والحياة، والطالبة نورة القرعاوي من مدارس الجامعة بتعليم المنطقة الشرقية المركز الثالث بالكيمياء.
وحصل الطالب عبدالله العتيبي من ثانوية ابن النفيس بإدارة تعليم الخرج على جائزة المركز الثالث في مجال الهندسة، والطالب سالم الصاعدي من ثانوية الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز بإدارة تعليم المدينة المنورة على المركز الرابع في مجال علوم الأرض والبيئة.
وفي الجوائز الخاصة حصل الطالب أحمد المير من مدارس الجامعة بإدارة تعليم الشرقية على جائزة خاصة في الإنجاز في مجال الفيزياء والفلك، كما حصلت الطالبة جوري البصيلي من مدارس التربية النموذجية بإدارة تعليم الرياض على جائزة خاصة في الإنجاز في مجال علوم الحاسب؛ وتمنح الجوائز الخاصة للفائزين بها وفق معايير ومقاييس خاصة من جامعات ومراكز ومعاهد بحثية. وفق “أخبار 24”.
ويُقام المعرض الدولي العلمي “تايسف 2024” سنوياً في مدينة تايبيه برعاية وزارة التعليم في تايوان، وبتنظيم من مركز تايوان الوطني لتعليم العلوم للتنافس بين طلبة التعليم العام للمرحلتين المتوسطة والثانوية في المشاريع والأبحاث والابتكارات العلمية ضمن عدة مجالات متنوعة ومختلفة للدول المشاركة.