“الرياضة” تقرر حل مجلس إدارة الصفا

أعلنت وزارة الرياضة، أمس الجمعة، عن حل مجلس إدارة نادي الصفا لعدم التزامه باللوائح والأنظمة الخاصة بالمنافسات الرياضية.
وأكدت وزارة الرياضة في بيانها، حرمان المخالفين من الانتساب للنادي أو أي أندية أخرى، وإحالتهم إلى الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم.
وشددت وزارة الرياضة على الجميع في هذا الصدد، على ضرورة الالتزام باللوائح والأنظمة الخاصة بالمنافسات الرياضية.
وجاء بيان وزارة الرياضة على النحو التالي:
“إشارةً لما تم رصده من تجاوزاتٍ قامت بها رابطة جمهور نادي الصفا بمخالفة المادة (8 / 1) من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية التي نصت على (الالتزام بالأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة).
ووفقاً لما ورد في المادة (36 / 3) من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية التي نصت على: (للوزارة أن تحل مجلس الإدارة لأي من الحالات التالية: إذا ارتكب تصرفات، أو ممارسات، أو أعمالاً تتنافى مع النظام العام، أو الآداب العامة، أو الأنظمة المعتبرة)، ونظرًا لعدم التزام نادي الصفا بالمنطقة الشرقية بالأنظمة واللوائح التي تحقق الأهداف السامية للرياضة”. وفق “سبورت 24”.