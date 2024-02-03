ترخيص لبناء محطات “الكوابل والسعات” الدولية

حصلت شركة “ضوئيات” المتكاملة للاتصالات وتقنية المعلومات، التابعة للشركة السعودية للكهرباء، على ترخيص إنشاء محطات الإنزال وسعات الكابلات الدولية من هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية “CST”، بما يسمح ببناء وتشغيل وصيانة محطات الإنزال “CLS” ، والاتصال الدولي لمشغلي الاتصالات المحلية والدولية، ومقدمي الخدمات ومزودي المحتوى.
ويُمكّن هذا التصريح الشركة من أداء دورها لتوفير اتصال دولي بدرجة عالية من الموثوقية والكفاءة، وتطوير البنى التحتية للاتصالات في المملكة، ودعم نمو الاقتصاد الرقمي.
وستوفر “ضوئيات” خدمات ربط محطات الإنزال وسعات الكابلات الدولية في مواقع إستراتيجية في المملكة، بما يضمن اتصالًا دوليًا عالي السرعة للشركات الدولية والمحلية. وفق “أخبار 24”.
كما ستقدم الشركة مجموعة فريدة ومتنوعة من الخدمات المصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات الفريدة لعملائها.
ويمثل حصول “ضوئيات” على هذه الرخصة، خطوة إستراتيجية مهمة نحو التزام الشركة بتطوير صناعة الاتصالات، وتعزيز الاقتصاد الرقمي في المملكة، وتوسيع وتمكين قاعدة البنية التحتية والخدمات الرقمية لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الإنترنت عالية السرعة التي يمكن الاعتماد عليها، وذلك بناءً على حجم استثماراتها المعلنة سابقًا بقيمة 2.6 مليار دولار.