“منتدى المياه السعودي” في إبريل

تنطلق فعاليات النسخة الثالثة لمنتدى المياه السعودي، في إبريل المقبل بالرياض، بهدف تعزيز الأمن المائي وتحقيق الاستدامة، واستعراض التحديات التي تواجه قطاع المياه في المملكة، ووضع الحلول المقترحة للحفاظ على هذه الثروة الحيوية.
ويعد المنتدى الذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة خلال الفترة من 29 إبريل حتى 1 مايو المقبل؛ منصة للتواصل والتفاعل بين القطاع الحكومي والخاص والأكاديمي، لتبادل الخبرات والمعرفة، وتسليط الضوء على أهمية المياه وأوضاعها في المملكة والعالم، وتحديد الاحتياجات والفرص وصقل السياسات والإستراتيجيات الرامية إلى الحفاظ على المياه، وضمان توفيرها بكميات كافية وبجودة عالية للأجيال القادمة.
وسيتم خلال المنتدى عرض ومناقشة عدة مواضيع تتعلق بإدارة الموارد المائية في ضوء رؤية المملكة 2030م، ومناقشة التحديات التي تواجه إدارة المياه في المملكة، وتحديد الحلول المبتكرة للتعامل معها، واستعراض تقنيات التكنولوجيا والابتكار وأفضل الممارسات في مجال إدارة المياه واستدامتها.وفق “أخبار 24”.
وسيصاحب المنتدى معرض يضم شركات التقنية والاستشارات، حيث سيتم عرض أدوات وتقنيات حديثة تشمل تطبيق الذكاء الاصطناعي والابتكارات في مجال أبحاث المياه.
ومن المقرر أن يشهد المنتدى حضورًا كبيرًا من القادة والخبراء في قطاع المياه محليًا وإقليميًا ودوليًا، مما يتيح الفرصة للاستفادة من التجارب وتبادل الخبرات.