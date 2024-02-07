زيادة خامسة لـ “تاسي” بدعم القطاعات الرئيسية

استفاد المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية من تحسُّن الطلب على الأسهم المدرجة التي ارتفعت أسعار 59% منها نهاية تعاملات اليوم (الأربعاء) ، ليحافظ المؤشر على موقعه فوق 12 ألف نقطة للجلسة الثالثة على التوالي، صاحب ذلك ارتفاعٌ في السيولة المتداولة التي تخطت 10 بلايين ريال مقارنة بجلسة أمس (الثلاثاء).
وبدعم من تحسُّن الأسعار، واصل مؤشر (تاسي) نهاية جلسة اليوم ارتفاعه لليوم الخامس على التوالي، وصولاً إلى مستوى 12165.93 نقطة، في مقابل 12071.41 نقطة أمس، بزيادة 94.52 نقطة، نسبتها 0.78 % ، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع عام 2024 إلى 199 نقطة، نسبتها 1.66 %، عند المقارنة بنهاية تعاملات عام 2023 البالغة 11967 نقطة.
أما عن الإجماليات، فنجد ارتفاعاً في السيولة المتداولة بنسبة 13 % إلى 10.6 بليون ريال، في مقابل 9.4 بليون يوم الأربعاء، وانخفضت الكمية المتداولة 4.4 % إلى 307 ملايين سهم، في مقابل 321 مليوناً لليوم السابق، بينما ارتفع عدد الصفقات المنفذة 8 % إلى 574 ألف صفقة، انخفض معها متوسط الصفقة إلى 534 سهماً بنسبة 12 %.
واستقر 16 قطاعاً من السوق في المنطقة الخضراء، منها 10 قطاعات تخطت مكاسبها نسبة 1 % ، أكبرها صعوداً مؤشر الخدمات التجارية بارتفاع 2.64 %، تلاه مؤشر الإعلام والترفيه الصاعد 2.43 %، ثم مؤشر العقارات المرتفع 2 %، فيما بلغت مكاسب المصارف 1.52 %.
وفي الجهة المقابلة انخفضت مؤشرات 5 قطاعات، أكبرها خسارة مؤشر إنتاج الأغذية الهابط 1.49 %، تلاه مؤشر الاتصالات الخاسر 0.97 %، ثم مؤشر الطاقة المتراجع 0.87 %، فيما فقد قطاع الصناديق العقارية 0.19 % من قيمته. وفق”أخبار 24″.
وطاول الصعود أسهم 137 شركة من أصل 231 شركة جرى تداول أسهمها اليوم، أبرزها الغاز المرتفع 10 % وصولاً إلى 80.30 ريال، بينما انخفضت أسعار أسهم 77 شركة، واستقرت أسهم 17 شركة أخرى، مقارنة بأسعارها نهاية جلسة الثلاثاء، ما أدى إلى انخفاض القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 10.898 تريليون ريال بخسارة قدرها 37 بليوناً بنسبة 0.34 %.
وبالنظر إلى أداء السوق الموازية فنجد مواصلة مؤشرها (نمو حد أعلى) ارتفاعه لليوم الثالث بعد مكاسبه اليوم 0.23 % تعادل 59 نقطة، إلى مستوى 25720 نقطة، جاءت من تداول 1.22 مليون سهم، قيمتها 23 مليون ريال في مقابل 22 مليوناً بزيادة 7 %.