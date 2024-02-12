“الباحثات” السعوديات.. “بصمات” علمية وتقنية

كثيرة هي الإنجازات العلمية والتقنية التي حققتها الباحثات السعوديات بالأعوام الأخيرة، والتي شملت علوم الحاسب الآلي والذكاء الاصطناعي، والعلوم الطبية والحيوية، وعلم المواد، وعلم النانو، والهندسة، والكيمياء الفيزيائية والحيوية، وعلوم الأعصاب والخلايا الجذعية والجينوم، وعلم الأحياء الدقيقة، والعلوم البيئية.
وبالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم، احتفت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية “كاكست”، بالإنجازات العلمية والتقنية لباحثاتها المُلتحقات ببرنامج زمالة ابن خلدون.
والبرنامج تُنفذه المدينة بالشراكة مع معهد ماساتشوستس للتقنية (MIT)، وتحت إشراف نُخبة من أعضاء هيئة التدريس، حيث دعم نحو 50 باحثة سعودية من حملة الدكتوراه خلال مسيرتهن البحثية والمهنية في معهد ماساتشوستس.
واستطاعت الباحثات عبر برنامج ابن خلدون تحقيق مُنجزات في مجالات البحث والتطوير والابتكار، من خلال الحصول على الجوائز العلمية، ونشر الأوراق البحثية بأرقى المجلات المُحكمة، وإجراء الأبحاث بالتخصصات التي تخدم التنمية في المملكة؛ حيث حصلت الدكتورة لمياء المحمادي على جائزة النجم الصاعد بالكيمياء التحليلية لعام 2023، وتم اختيار الدكتورة ولاء خشيم كعالم شاب باجتماع لينداو الثاني والسبعين للحائزين على جائزة نوبل 2023.
وأثمرت جهود الدكتورة روان السبيعي عن حصولها على جائزة أفضل محاضرة دكتوراه في المؤتمر الأوروبي لعلم الأعصاب، كما حقق بحث الدكتورة ولاء قطان اكتشاف عدد من الأهداف العلاجية الجديدة في السرطانات، وتمكنت الدكتورة آلاء القرقوش من الفوز بجائزتين عن أبحاثها في مجال الحوسبة العاطفية، فيما فازت الدكتورة دلال العزي والدكتورة مها الجهني بجوائز الابتكار العلمي V60 لمجموعة بوسطن الاستشارية لعام 2024.
ونشرت الدكتورة مريم الشرقي ورقة بحثية في مجلة القلب الأوروبية لأساليب وممارسات التصوير حول تطوير نتيجة تعتمد على التعلم الآلي لتقييم تخطيط القلب لدى البالغين المُصابين بارتفاع ضغط الدم، كما نشرت الدكتورة هند الرشيد العديد من المنشورات في تخصص العلوم الاجتماعية الحاسوبية وعلم الشبكات في عددٍ من المجلات المُحكمة من أبرزها مجلة نيتشر.
وفازت الدكتورة شروق السنان بالمركز الأول لأفضل رسالة دكتوراه متميزة من كلية علوم الحاسب والمعلومات بجامعة الملك سعود، واخُتيرت الدكتورة جواهر المطلق ضمن أبرز المحررين لأفضل 50 ورقة بحثية في علوم المواد والكيمياء تم نشرها في مجلة “نيتشر”، وتم تعيين الدكتورة إيمان عقيلي من قبل كلية الطب بجامعة هارفارد ومستشفى ماساتشوستس العام كباحثة ما بعد الدكتوراه. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن “كاكست” مكنت المرأة في مجالات العلوم لتُصبح شريكة فاعلة بالبحث والابتكار، وتحقيق مُستهدفات رؤية المملكة في التحول نحو اقتصاد قائم على الابتكار، إذ بلغت نسبة الموظفات اللاتي تم ابتعاثهن عام 2023 بالنسبة لإجمالي عدد المبتعثين 48%.