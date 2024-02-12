“الأرصاد”: لا صحة لاستمرار “الموجة الباردة” في رمضان

قال المركز الوطني للأرصاد، إنه لا صحة لما يتداول عن استمرار الموجة القطبية الباردة الجافة حتى نهاية شهر رمضان المبارك.
وأبان المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، أنه بدأ العد التنازلي لنهاية فصل الشتاء “نهاية فبراير” أرصاديا، مبيناً أن شهر رمضان المبارك يحل في الربيع، حيث يتميز بالدفء النسبي، والبرودة مساءً على المناطق الشمالية.
وكان المركز الوطني للأرصاد قد أصدر تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الاثنين)، على مختلف مدن ومحافظات المملكة.
وأوضح المركز في تقريره، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية. وفق “أخبار 24”.
وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يستمر تكوّن الضباب الكثيف على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من مناطق الجوف، وحائل، والقصيم، والرياض والحدود الشمالية، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كذلك على أجزاء من منطقة نجران.