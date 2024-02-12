“مران الهلال”.. إصابة الوطيان وعودة سالم

منح الجهاز الطبي لفريق الهلال سالم الدوسري الضوء الأخضر للمشاركة في التدريبات، بعد تجاوز آثار الإصابة التي تعرض لها أمام النصر في ختام كأس موسم الرياض، وذلك قبل مواجهة فريق سباهان الإيراني في دوري أبطال آسيا.
وشارك الدوسري في الحصة التدريبية اليوم بعد غيابه يومي السبت والأحد لتلقيه جلسات علاجية في الوحدة الطبية بالنادي، وسيكون جاهزًا للمشاركة يوم الخميس أمام سباهان في إيران.
فيما، أعلن الهلال تعرض حارسه حبيب الوطيان لإصابة في الركبة أثناء المران على أن يجري غدًا أشعة لتحديد البرنامج العلاجي.
واستأنف الفريق عصر اليوم الإثنين، تدريباته استعدادًا لمواجهة مضيفه فريق سابهان الإيراني، يوم الخميس المقبل في إطار دور الـ 16 بدوري أبطال آسيا. وفق “أخبار 24”.
وبدأ المران بتدريبات لياقية باستخدام الكرة، ثم طبق المدرب جورجي جيسوس عددًا من الجمل التكتيكية على جزء من الملعب.
وستغادر بعثة الفريق إلى إيران عند الساعة 6:00 مساء غدٍ، وسيؤدي الفريق قبلها وتحديدا الساعة 2:00 ظهراً مرانه الرئيسي الذي سيعتمد من خلاله جيسوس أسماء اللاعبين الأجانب الخمسة الذين سيشاركون في المباراة، بعد أن فضل تأجيل ذلك إلى نهاية المران.