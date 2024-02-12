“نيمار” يصل إلى الرياض

وصل لاعب الهلال، النجم البرازيلي نيمار، إلى العاصمة الرياض، مساء اليوم الإثنين، لاستكمال برنامجه العلاجي بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي شهر أكتوبر الماضي
ووكان لاعب الهلال وأحد أبرز نجوم دوري روشن، تعرض لإصابة قوية للغاية خلال مباراة منتخب بلاده أمام أوروغواي في تصفيات كأس العالم 2026، ليعلن الهلال مساء عن نتيجة الفحص الطبي الذي خضع له اللاعب موجهًا صدمة لجماهير “الزعيم” بانتهاء موسم “نيمار” مع الفريق.
ويمتلك نيمار سجلاً سيئاً مع الإصابات طوال تاريخه الكروي، ولم يستطع أن يبدأ مشواره مع الهلال فور انضمامه بسبب معاناته من الإصابة، واضطر للانتظار حتى التعافي منها. وفق “أخبار 24”.
ويستعد فريق الهلال لمواجهة أمام سابهان الإيراني، في دور الـ 16 بدوري أبطال آسيا.