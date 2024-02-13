“حماس الآسيوية” يعود مجدداً بـ”دوري الأبطال”

تعود أجواء الحماس وإثارة كرة القدم الآسيوية “الثلاثاء” في أعقاب نهائيات كأس آسيا 2023 في قطر، وذلك مع انطلاق مرحلة الإقصائيات من دوري الـ 16 في أبطال آسيا 2023.
وسيتنافس على اللقب 16 فريقًا، نصفها من الشرق والنصف الآخر من الغرب، حيث ضمت هذه النسخة ثلاثة أندية تصل لهذا الدور لأول مرة، وهي الفيحاء، نافباخور الأوزبكي، فينتفوريت كوفو الياباني، في حين، يأمل ستة أبطال سابقين حصد اللقب القاري مرة أخرى وهم: العين الإماراتي، الهلال، الاتحاد، جيونبوك هيونداي الكوري، موتورز إف سي الكوري، بوهانج ستيلرز الكوري، أولسان هيونداي إف سي الكوري.
وعلى مستوى الغرب، تنطلق أولى مباريات دور الـ16 بين ناساف الأوزبكي متصدر المجموعة الثانية والعين الإماراتي للمرة الثالثة في تاريخ البطولة، بعد مباراتهما في دور المجموعات في عام 2016.
ويلعب الفيحاء أفضل وصيف من المجموعة الأولى، مع نظيره النصر في الـ 9 مساءً من يوم الأربعاء على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.
وفي الـ 15 من فبراير، يستضيف نافباخور الأوزبكي، الاتحاد، وتأهل وصيف بطل الدوري الأوزبكي الممتاز 2022 كأفضل وصيف من المجموعة الرابعة ليصبح خامس فريق مختلف من أوزبكستان يصل إلى الأدوار الإقصائية، بينما يشارك منافسه الاتحاد في الظهور التاسع في هذه المرحلة، حيث يهدف إلى إضافة لقب جديد إلى لقبيه السابقين عامي 2004 و2005.
وستقام مباراة الذهاب الأخيرة من دور الـ16 يوم 15 فبراير الساعة 7.30 مساءً، عندما يستضيف سباهان الإيراني فريق الهلال، الذي كان وصيفاً في النسخة السابقة.
من جانبها تبدأ أولى مباريات فرق شرق القارة المتأهلة لذات الدور يوم 13 فبراير، عندما يستضيف شاندونغ تايشان الصيني فريق كاواساكي فرونتال الياباني, فيما ستكون ثاني المواجهات بين فريقين كوريين نادي تشونبوك هيونداي موتورز مع إف سي بوهانغ ستيلرز يوم الأربعاء 14 فبراير. وفق “سبورت 24”.
وفي المباراة الثالثة في القسم الشرقي من القارة، يستضيف بانكوك يونايتد التايلاندي، الفريق الياباني يوكوهاما مارينوس يوم 14 فبراير, بينما يلتقي على ملعب أولسان مونسو فريق أولسان هيونداي إف سي الكوري، وفريق فينتفوريت كوفو الياباني في رابع مواجهات الشرق يوم الخميس 15 فبراير في الساعة 7 مساءً.
يذكر أن بعد مباريات الذهاب، ستلتقي الفرق مرة أخرى في مباريات الإياب بين 20 و22 فبراير، فيما ستلعب الفرق المتأهلة مواجهات ربع النهائي ذهابًا وإيابًا في الفترة من 4 إلى 13 مارس.