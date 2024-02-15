“مشروعات” تنموية بـ”الزلفي”

أزاح أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، اليوم الخميس، الستار عن عدد من المشروعات التنموية في محافظة الزلفي وذلك على هامش زيارته التفقدية للمحافظة والمراكز التابعة لها.
وضمت المشروعات مبنى وقف الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان)، ومركز محمد بن علي العبداللطيف لغسيل الكلى بمستشفى الزلفي العام، وأسواق الزلفي المركزية للخضار والفواكه واللحوم والدواجن، وشارع الأمير فيصل بن بندر، وكبري تقاطع طريق الملك فهد مع شارع الأمير فيصل بن بندر، ومشروع مركز الفوزان للنساء والأطفال بمستشفى الزلفي العام. وفق “أخبار 24”.
وكان الأمير فيصل بن بندر وصل صباح اليوم الزلفي، وكان في استقباله لدى وصوله مقر المحافظة الإداري، محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي، ورؤساء المراكز ومديرو القطاعات الحكومية بالمحافظة.