“الإيجارات” ترفع التضخم 1.6%

بلغ مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في المملكة 1.6% خلال يناير الماضي، مقارنة بنظيره من العام الماضي، متأثراً بالارتفاع في الإيجارات، حيث ارتفع مقارنة بشهر ديسمبر الماضي 2023 الذي سجل 1.5%.
وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء، أن ذلك يعزى إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 7.8% وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.0%، فيما انخفضت أسعار النقل بنسبة 1.1% وأسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 1.1%.
وأضافت أن أسعار الإيجارات هي المؤثر الأكبر في زيادة التضخم في شهر يناير مقارنة بنظيره من العام الماضي 2023م، حيث ارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن في المملكة بنسبة 9.3% في يناير، وقد تأثرت بالزيادة في أسعار إيجارات الفلل بنسبة 8.2%، وكان لارتفاع هذه المجموعة تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي لشهر يناير.
ولفتت إلى أن أسعار الإيجارات هي المؤثر الأكبر في زيادة التضخم في شهر يناير الماضي، حيث ارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن في المملكة بنسبة 9.3 ٪، وقد تأثرت بالزيادة في أسعار إيجارات الفلل بنسبة 8.2، كما سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً نسبته 2.4 %؛ متأثرًا بارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام بنسبة 2.1 %.
وأضافت أن قسم الترفيه والثقافة سجل ارتفاعًا بلغت نسبته 1.4%؛ متأثرًا بارتفاع أسعار عروض العطلات والسياحة بنسبة 7.1%، كما سجل قسم التعليم ارتفاعًا بنسبة 1.2%؛ متأثرًا بارتفاع أسعار رسوم التعليم المتوسط والثانوي بنسبة 4.3%؛ في حين انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 3.3% متأثرة بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 5.3%، وكذلك انخفضت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 4.1 %؛ متأثرًة بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 6.3%، كما انخفضت أسعار قسم النقل بنسبة 1.1 %؛ متأثرًا بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 2.7%.
من جهة أخرى، سجل مؤشر أسعار المستهلك في يناير الماضي ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3% مقارنةً بديسمبر الماضي، وقد تأثر مؤشر التضخم الشهري بارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز، وأنواع وقود أخرى بنسبة 1.1%، والذي تأثر بدوره بارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 1.2%، وكذلك ارتفعت أسعار كل من قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.3%، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.2%، وقسم التعليم بنسبة 0.4%.
وسجل مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة ارتفاعا بنسبة 4.3% خلال شهر يناير الماضي مقارنةً بنظيره من العام الماضي، ويرجع هذا الارتفاع بشكل رئيس خلال هذا الشهر إلى ارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 34.0%، وكذلك ارتفاع أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 12.0%.
وسجل باب السلع الأخرى القابلة للنقل ارتفاعاً في أسعاره بنسبة 10.4% مقارنة بشهر يناير من العام الماضي بسبب ارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 34.0 %، وارتفاع أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 12%، كما سجل باب المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات ارتفاعاً بنسبة 2.4 ٪ بسبب ارتفاع أسعار الجلود والمنتجات الجلدية والأحذية بنسبة 8.4%، وأسعار منتجات الألبان بنسبة 4.0%
ولفتت إلى أن باب منتجات الزراعة وصيد الأسماك سجل انخفاضاً بنسبة 1.6%، نتيجة لانخفاض أسعار منتجات الزراعة بنسبة 3.8%، وكذلك انخفضت أسعار الخامات والمعادن بنسبة 1.6%، نتيجة لانخفاض أسعار الأحجار والرمل بنسبة 1.6% كما انخفضت أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة 0.3% نتيجة لانخفاض أسعار آلات المكاتب والمحاسبة والحساب الإلكتروني بنسبة 5.5%. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى ارتفاع مؤشر أسعار الجملة على أساس شهري بنسبة 2.0% لشهر يناير الماضي مقارنةً بشهر ديسمبر الماضي؛ وذلك نظرًا لارتفاع أسعار السلع الأخرى القابلة للنقل بنسبة 5.0%، نتيجة لارتفاع أسعار المنتجات النفطية المكررة بنسبة 12.0%، كما سجلت أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات ارتفاعاً بنسبة 0.3%، نتيجة ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك والفواكه والخضراوات والزيوت والدهون بنسبة 0.5%، وارتفاع أسعار منتجات طواحين الحبوب والنشاء والمنتجات الغذائية الأخرى بنسبة 0.5%.
كما ارتفعت أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة 0.1% نتيجة لارتفاع أسعار الفلزات القاعدية بنسبة 1.1%، في حين انخفضت أسعار منتجات الزراعة وصيد الأسماك بنسبة 1.4% نتيجة انخفاض أسعار منتجات الزراعة بنسبة 1.7%، وانخفاض أسعار الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية بنسبة 0.7% كما انخفضت أسعار الخامات والمعادن بنسبة 0.5%، وذلك نتيجةً لانخفاض أسعار الأحجار والرمل بنسبة 0.5%.