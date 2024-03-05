3 ميداليات لـ”المملكة” بمسابقة الشعر “خليجياً”

نال طلاب وطالبات المملكة ميداليتين ذهبيتين وأخرى فضية، خلال منافسات الشعر والقصة والرواية، التي استضافتها الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وحصل الطالب عبدالرحمن بن سعد بن محمد طليان، من إدارة التعليم بمحافظة الخرج، خلال المسابقة التي ينظمها المركز التربوي للغة العربية التابع لمكتب التربية العربي لدول الخليج، على الميدالية الذهبية على مستوى دول الخليج العربي في مسار الشعر.
وحقّق الطالب بسام بن عبدالله بن صالح الراجحي، من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، الميدالية الذهبية في مسار الرواية، فيما فازت الطالبة الجوهرة بنت حسن بن علي العمري، من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير، بالميدالية الفضية في مسار القصة القصيرة. وفق “أخبار 24”.
وتسعى “مسابقة الشعر والقصة والرواية”، التي تقام في نسختها الأولى على مستوى دول الخليج العربي، بتنظيم وإشراف المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة، إلى تعميق الولاء والانتماء للغة العربية، باعتبارها إحدى أهم أدوات تعزيز الهوية الوطنية.