“سابتكو” تسجل خسائر “24 مليوناً”

سجلت الشركة السعودية للنقل الجماعي “سابتكو” خسائر 24 مليون ريال خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، مقارنة بـ 96 مليون ريال في عام 2022، بتراجع نسبته 74.91%.
وأوضحت الشركة أن الربح التشغيلي بلغ 60 مليون ريال مقابل خسائر بـ 42 مليون ريال في عام 2022، وبلغت خسارة السهم في خلال 2023، 0.28 ريال مقابل خسائر بـ 0.73 ريال في عام 2022.
وأشارت الشركة إلى أن سبب انخفاض الخسائر لعام 2023م مقارنة بعام 2022م، يعود إلى ارتفاع إيرادات النشاط نتيجة لزيادة معدلات التشغيل لخدمات نقل الركاب وإيرادات موسمي رمضان والحج، على الرغم من ارتفاع تكلفة الإيرادات، مصروفات البيع والتوزيع، المصروفات العمومية والإدارية، تكاليف التمويل ومصروفات الزكاة.
وتضمن عام 2023 تسجيل انخفاض أقل في قيمة موجودات غير متداولة وقيمة الذمم المدينة التجارية، وتحقيق خسائر أقل في شركة زميلة، وارتفاع إيرادات التمويل، وتسجيل انخفاض في قيمة مخصص موجودات محتفظ بها بغرض البيع. وفق “أخبار 24”.
ونوهت الشركة إلى أنه تم احتساب خسارة السهم لعام 2023م على أساس خسائر المساهمين في الشركة الأم البالغة نحو 35,6 مليون ريال مقابل خسارة السهم لعام 2022م لخسائر المساهمين في الشركة الأم البالغة نحو 90,9 مليون ريال.
وفي سياق متصل كشفت الشركة عن موافقة مجلس الإدارة على تأسيس شركة تابعة ذات مسؤولية محدودة، مملوكة للشركة بنسبة (100%) وتعمل في مجال التدريب، وذلك بعد الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة، وذلك تماشياً مع استراتيجية سابتكو التي تسعى للنمو، وتطوير أعمالها، وتنويع إيراداتها.