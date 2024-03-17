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رياضة > “الدوسري”: طموحي أن أكون رمزًا للكرة السعودية
17/03/2024   6:08 ص

“الدوسري”: طموحي أن أكون رمزًا للكرة السعودية

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عرب اللاعب سالم الدوسري نجم الهلال، عن سعادته بالفوز الثمين الذي حققه فريقه على ضمك في ليلة تسجيله الهدف رقم 100 مع الفريق.

وقال الدوسري في تصريحات عقب نهاية اللقاء، إن الهلال أكمل سلسلة الانتصار 29، وهي على رقم قميصه 29، موجهًا الشكر للجمهور على الدعم الكبير.

وأضاف أنهم عرفوا كيف يديرون المباراة رغم صعوبتها وحققوا فوزًا ثمينًا قبل التوقف.

وعن وصوله للهدف رقم 100 مع الهلال، قال الدوسري إن هذا ليس آخر طموحه مع الهلال.

وأشار إلى أنه إذا كنت تريد أن تكون رمزًا للكرة السعودية عليك أن تعمل أكثر وأكثر، واليوم لن يكون آخر أهدافه. وفق “سبورت 24”.

“الدوسري”: طموحي أن أكون رمزًا للكرة السعودية

رياضة
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