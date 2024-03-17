“غاياردو”: هدفنا التقدم للمركز الثالث بالدوري

أعرب المدير الفني لفريق الاتحاد مارسيلو غاياردو، عن سعادته بالفوز على الفتح، مشيرًا إلى أن الفريق لم يبدأ كما يجب وتلقى هدفًا ثم عاد لوضعه وحقق ما يريد.
وحقق فريق الاتحاد فوزًا على نظيره الفتح، مساء اليوم السبت، بنتيجة 4-2، في إطار منافسات الجولة الـ 24 بدوري روشن.
وقال غاياردو في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، إن الاتحاد لديه استحقاقات متبقية أقربها كأس السوبر من أجل السعي للخروج بمنجز هذا الموسم. وفق “سبورت 24”.
وأضاف أنه يسعى للتقدم إلى المركز الثالث وتقليص فارق النقاط بعد نتائج هذه الجولة.
وأوضح أن فريقه تعرض لطرد أحد لاعبيه للمرة الثانية على التوالي، لكن الطرد في مباراة اليوم كان في وضع تقدم مريح لهم.
وأشار إلى أنه في الحقيقة الفريق يحتاج إلى راحة والتوقف القادم لتصحيح بعض الأمور بالفريق.