فتح القبول بـ”التحكيم التجاري الخليجي”

كشفَ مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن فتح باب القبول للدفعة الجديدة من المحكمين، والخبراء، وأمناء السر، من المؤهلين على أعلى درجة للانضمام إلى عضوية القوائم المعتمدة لهيئة التحكيم لدى المركز.
وأفاد المركز بأن المحكمين والخبراء وأمناء السر المنتسبين له يتمتعون بعددٍ من المزايا الاستثنائية، من بينها الحصانة ضد أي إجراء قانوني، وشمول نطاق عملهم تسوية النزاعات للجهات الرسمية والمواطن بناءً على الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي.
ومن بين المزايا أيضا، وفق المركز، إصدار أحكام نافذة وملزمة غير قابلة للطعن خلال مدة أقصاها 100 يوم، بالإضافة إلى انضمام العضو في القائمة المعتمدة لموقع المركز الإلكتروني، وتعميم القوائم على وزارات العدل بدول مجلس التعاون الخليجي. وفق “أخبار 24”.
وأوضح الأمين العام للمركز الدكتور كمال آل حمد أن فتح الباب أمام المحكمين والخبراء وأمناء السر يأتي كخطوة على طريق تحقيق رؤية المركز المتمثلة في تقديم تجربة تحكيم دولي متقدّم يساعد على فض المنازعات بأفضل الطرق، والإسهام في دعم القطاع التجاري وجذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك من خلال توفير وسيلة ناجحة وميسرة للفصل في النزاعات التجارية وفق أطر دولية، والارتقاء إلى أفضل الممارسات الحديثة والمعاصرة في مجال التحكيم.