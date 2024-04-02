73 % من طلاب محو الأمية “إناث”

قدرت وزارة التعليم إجمالي عدد الطلاب والطالبات في التعليم المستمر ومحو الأمية 42.6 طالب وطالبة، 31.3 منهم إناث يشكلن 73.5% من إجمالي الطلاب والطالبات، مقابل 11.2 ذكور يشكلون 26.5% فقط.
ووفقا لبيانات رسمية لوزارة التعليم اطلع أخبار24 عليها، تصدرت منطقة مكة المكرمة بعدد الطلاب والطالبات في التعليم المستمر ومحو الأمية بـ 9.6 ألف طالب وطالبة، وجاءت منطقة الرياض بالمرتبة الثانية بـ 7.2 ألف طالب وطالبة، وحلت منطقة جازان بالمرتبة الثانية بـ6.2 طالب وطالبة.
وفي باقي مناطق المملكة جاء توزيع الطلاب والطالبات على النحو التالي، تبوك 1.1 ألف، ونجران 1.9 ألف، و3.1، وحائل 1.2 ألف، والقصيم 1.9 ألف، والحدود الشمالية 272، و الجوف 1049، والشرقية، 3.3 ألف، والباحة 552، وعسير 4.8 ألف.
وجاء توزيع الطالبات الأناث بحسب المنطقة على النحو التالي: تبوك 925، جازان 4.3 ألف، نجران 1.4 ألف، الرياض 6 آلاف، المدينة المنورة 2.2 ألف، حائل 794، القصيم 1.4 ألف، الحدود الشمالية 222، الجوف 886، الشرقية 2.4 ألف، الباحة 475، عسير 3.8 ألف، مكة المكرمة 6 آلاف.
أما توزيع الطلاب الذكور بحسب المناطق فكان على النحو الآتي: تبوك 245، جازان 1805، نجران 505، الرياض 1270، المدينة المنورة 901، حائل 449، القصيم 495 الحدود الشمالية 50، الجوف 163، الشرقية 854، الباحة 77، عسير 998، مكة المكرمة 3.4 ألف. وفق “أخبار 24”.
وبحسب وارة التعليم فالتعليم المستمر هو توفير فرص التعليم النظامي وغير النظامي للمتعلمين الكبار بهدف تطوير مهاراتهم القرائية والرقمية والمهنية وغيرها، وقد عملت وزارة التعليم في وقت مبكر خارطة طريق واضحة لمكافحة الأمية الهجائية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، ساهمت تلك الخطط في الحد من الأمية وخفض نسبتها إلى 3.7%.