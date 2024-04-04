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رياضة > تصنيف “فيفا”..”الأخضر” سادس الآسيويين
04/04/2024   6:23 م

تصنيف “فيفا”..”الأخضر” سادس الآسيويين

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” اليوم الخميس، تصنيف المنتخبات عن شهر أبريل من عام 2024، حيث حل المنتخب الوطني السعودي في المركز الـ 53 عالميًا.

وكان “الأخضر” قد حقق المركز ذاته في شهر مارس الماضي، في المقابل تصدرت الأرجنتين الترتيب العالمي واحتلت فرنسا المركز الثاني.

وعلى المستوى الآسيوي، حل “الأخضر” سادسًا بعد منتخبات اليابان وإيران وكوريا الجنوبية وأستراليا وقطر.

وكان المنتخب الوطني قد خاض مباراتين في مارس أمام نظيره الطاجيكي، في الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، وانتصر في الأولى وحسم التعادل الإيجابي نتيجة الثانية. وفق “سبورت 24”.

تصنيف “فيفا”..”الأخضر” سادس الآسيويين

رياضة
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