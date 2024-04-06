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جديد المحليات > المحكمة العليا تدعو لتحري هلال شوال “الإثنين”
06/04/2024   3:21 م

المحكمة العليا تدعو لتحري هلال شوال “الإثنين”

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دعت المحكمة العليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام 1445هـ ـ حسب تقويم أم القرى ــ الثامن من شهر إبريل 2024م.

وأهابت المحكمة العليا في بيان اليوم السبت ممّن يراه بالعين المجرَّدة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركزٍ؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

وتأمل المحكمةُ العليا ممّن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البّر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين. وفق “أخبار 24”.

المحكمة العليا تدعو لتحري هلال شوال “الإثنين”

جديد المحليات
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